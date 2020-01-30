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Аксессуары для цепей и тросов

Электрические и солнечные зарядные станции и аксессуары к ним

Шкафы и другая мебель

Лестницы и их элементы

Деревянная вагонка, имитация бруса и другое

Аксессуары для стирки и доски для глажки

Мебель и зеркала для ванной комнаты

Товары для установки и ухода

Все для полива, насосы

Средства по уходу за растениями

Клей для обоев и настенных покрытий

Собственные бренды

Компания Леруа Мерлен наряду с другими компаниями, входящими в ADEO, внесла свой вклад в разработку и создание 15 собственных торговых марок