Доставка в любую точку Украины от 35 грн
Бесплатный возврат товара в течение 90 дней
464 магазина в 15 странах мира
До 45 000 наименований
Каталог товаров
-
Строительные материалыВнешняя и внутренняя отделкаОбщестроительные материалыГерметизация и клеиСтроительное оборудованиеКанализация и водоотводСопутствующие товары
-
ИнструментыЭлектрические инструменты
Резка металла и заточкаРучные инструменты
- Болгарки и штроборезы
- Шуруповерты
- Дрели
- Перфораторы и отбойные молотки
- Аккумуляторы для электроинструмента
- Пилы дисковые и циркулярные
- Шлифовальные машины
- Электролобзики
- Фрезеры
- Вибраторы для бетона
- Электрические рубанки
- Пилы торцевые
- Краскопульты электрические
- Плиткорезы электрические и ручные
- Электрофены
- Пилы монтажные
- Сабельные пилы
- Аккумуляторные отвертки
- Мультифункциональная аккумуляторная платформа
- Электрические плиткорезы
- Аксессуары для дрели и перфоратора
- Электромиксер
Сверление и бурениеСредства индивидуальной защитыРасходные материалы и аксессуары
- Отвертки
- Плоскогубцы и кусачки
- Ключи
- Ножи
- Набор инструментов
- Молотки
- Ломы и зубила
- Струбцины и тиски
- Головки
- Ножовки и стусла
- Ножницы
- Ножницы по металлу
- Пистолеты для герметиков
- Пистолеты клеевые
- Правила и валики
- Рашпили и напильники
- Стамески и рубанки
- Степлеры и заклепочники
- Метчики и плашки (клуппы и резцы)
- Щетки по металлу и дереву
Специальный электроинструментСваривание и паяниеИнструменти плиточникаИнструменты каменщикаИнструменты сантехника
- Круги абразивные и алмазные
- Сверла и буры
- Наждачная бумага для электроинструмента
- Держатели для ручной шлифбумаги и сеток
- Наждачная бумага для ручного шлифования
- Абразивные и вольфрамовые сетки
- Биты и насадки
- Пильные диски
- Полотна для ножовок и лобзиков
- Полотна для электролобзика
- Гвозди и скобы
- Стержни клеевые
- Фрезы
- Аксессуары к многофункциональным машинам
- Лезвия для ножей и скребков
- Полировочные пасты
-
Обои и настенные покрытияМатериалы для укрепления стенКлей для обоев и настенных покрытийДекор потолка
-
СадТовары для уборки снегаРастения и горшкиСемена и луковицы/корневищаТеплицы и покрытияЛандшафтный дизайнСредства по уходу за растениями
-
ОтоплениеРадиаторы, полотенцесушителиКотлы газовые, электрические и тредотопливныеЭлектрическое отоплениеПечи, буржуйки, камины
-
Напольные покрытия и плиткаЛаминат и деревянные покрытияЛинолеум и рулонные покрытияКовры и функциональные коврикиТовары для установки и ухода
-
Декор домаРоллеты и жалюзиОформление интерьера
-
ОсвещениеДекоративное освещениеДекоративные настенно-потолочные светильникиТрековые светильникиОсвещение для ванной/кухниУличное освещение
-
СантехникаМебель и зеркала для ванной комнатыАксессуары для ванной комнатыАксессуары для стирки и доски для глажкиЛейки, штанги, шлангиБытовая техника
-
Столярные изделияОСБ, ДСП, ФанераБрусы, рейки и строганные доскиПанели ПВХ и МДФДеревянная вагонка, имитация бруса и другоеЛестницы и их элементы
-
Кухня и оборудованиеСтолешница и рабочая стенкаКухонные мойки и аксессуарыВстроенная техникаКрупногабаритная техника
-
Обустройство домаШкафы и другая мебельАксессуары для хранения одеждыМебель для гардеробаПолки настенныеТовары для упаковки
-
ЭлектротоварыРозетки, выключатели и удлинителиРаспределительные и установочные коробкиРаспределительные щиты, автоматические выключатели и стабилизаторыФонари и батарейкиУправление светомСистемы безопасностиСистема "Умный дом"Электрические и солнечные зарядные станции и аксессуары к ним
-
Изделия из металлаАксессуары для цепей и тросовДверные ручки и аксессуарыБезопасность домаБезопасность человека
-
Краски и вспомогательные товарыФасадные краски и штукатуркиДекоративные материалы для стенТовары для дерева
-
ВодоснабжениеНасосы, гидроаккумуляторыОборудование для ванной комнаты
-
Кондиционеры и системы вентиляцииКондиционеры и охладители воздухаУвлажнители и осушителиВентиляторы
-
Уборка домаБытовая химия
Аксессуары для уборки
- Средства для кухни
- Стиральные порошки и пятновыводители
- Средства для посудомойных машин
- Средства для ванной комнаты
- Средства для прочистки труб
- Средства для окон
- Средства для мебели
- Средства для пола
- Средства по уходу за душевыми кабинами
- Освежители воздуха
- Влагопоглотители
- Мыло
- Товары специального назначения
- Средства от тараканов и насекомых
Каталог товаров
Собственные бренды
Компания Леруа Мерлен наряду с другими компаниями, входящими в ADEO, внесла свой вклад в разработку и создание 15 собственных торговых марок